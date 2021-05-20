أمن بنغازي تعلن القبض على تشكيل عصابي خطير وبحوزته أسلحة وذخائر

تمكن عناصر وحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة بنغـازي من ضبط تشكيل عصابي خطير قائم على عمليات سلب وابتزاز الأطفال بالإضافة الى المتاجرة بالمخدرات.

وأفادت وزارة الداخلية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، أنه وبعد ورود معلومات لوحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة مفادها وجود هذا التشكيل العصابي ومن خلال تكثيف اعمال التحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية أعضاء التشكيل وأماكن تواجدهم ونشاطهم.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط أفراد هذا التشكيل بعد اعداد كمين محكم وبحوزتهم مواد مخدرة وأقراص مخدرة ومجموعة من الأسلحة النارية والذخائر وأسلحة بيضاء.

وأشارت إلى انه وبعد التحقيق معهم تبين تورطهم بعدة قضايا منها المُتاجرة بالمخدرات ، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.