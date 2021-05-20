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محمود عبد العزيز: قناة الجزيرة القطرية لا تقول إلا الحقيقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمود عبد العزيز الورفلي، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وعضو الإخوان المسلمين، إنه يهاجم ويُسب منذ 2011، وقد تمنى خصومه أن يضرب الصاروخ الصيني حوشه، ويتقبل الأمر مع ذلك باعتباره شخصية عامة، وفق قوله.

وهاجم “عبد العزيز” في برنامجه بقناة المفتي المعزول “التناصح” – ورصدته “الساعة 24” محمد عمر بعيو رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام، وقال إنه يتحدى الدولة، داعياً إلى تدشين هاشتاج يحمل نفسم الاسم: “بعيو يتحدى الدولة”.

وعن تغطية الإعلام لأزمة غزة، وصف محمود عبد العزيز الورفلي، قناة العربية بالإعلام الصهيوني، بعكس قناة الجزيرة القطرية التي لا تقول إلا الحقيقة، وفق قوله.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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