الزرقاء يتفقد احتياجات المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمختبر المرجعي بسرت

زار عضو مجلس النواب عن مدينة سرت عضو لجنة الصحة بالبرلمان حسن الزرقاء، أمس الخميس، فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت وذلك للاطلاع عن كتب على احتياجات ومتطلبات المركز.

وتفقد الزرقاء، بحسب مانشرت وكالة الأنباء الليبية، المختبر المرجعي كوفيد 19 بسرت وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة .

وخلال الجولة أستمع النائب على ألية العمل اليومي في ظل نقص الامكانيات والمستلزمات التشغيلية للمختبر المرجعي بسرت.

كما التقى عقب الجولة مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت محمد احمودة وفريق الرصد والتقصي برئاسة هيثم ابوغرسة ومشرف مختبر PCR بسرت.

وتم خلال اللقاء استعراض كافة المتطلبات والاحتياجات التي يتطلب توفيرها لكي يتم تقديم الخدمات الطبية للمترددين وخاصة مشغلات مختبر الكشف عن فيروس كورونا بسرت.