عضو لجنة الحوار السياسي الشيخ محمد البرغوثي يُرحب بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمدينة بني وليد

طرابلس 20 مايو 2021 م (وال)- رحّب عضو لجنة الحوار السياسي الليبي وأحد أعيان مدينة بني وليد الشيخ ” محمد البرغوثي “، بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” والوفد الوزاري المرافق له، واصفًا الحكومة بالأم التي ينتظرها أبنائها .

وعبّر ” البرغوثي ” في كلمة عن فرحة الأهالي بزيارة رئيس الحكومة لمدينة بني وليد التي تنظر وتأمل في تحقيق احتياجاتها ومطالب أهلها.

وقال ” البرغوثي ” خلال لقاء ” الدبيبة ” مع أعيان ومشايخ قبائل ورفلة ( إن مقدمكم اليوم لبني وليد يثبت لنا حقائق بأنكم ستقومون بأشياء من شأنها أن تدخل السعادة في نفوس كل السكان، ونفوسنا وقراءتنا التي نلاحظها في نفوسكم الطيبة، وتدل على صفائكم، وحسن نواياكم، ووطنيكم العالية، وتفاهمكم، ونظرتكم المستقبلية الواسعة).

وأضاف البرغوثي قائلا: “نحن سعداء بمقدمكم، فأنتم الأمل ليس لنا في بني وليد فقط ولكن في ليبيا بأكملها، ولربما تجتازون الحدود لدول المجاورة، وهذا من شيمكم وأخلاقكم وأخلاق كل الليبيين، مشيرا إلى أن الجميع يرى في هذه الحكومة الخير والسعادة للبلاد، وينظر إليها نظرة احترام وتقدير”.

وتعهد الشيخ ” محمد البرغوثي ” في ختام كلمته ببذل الجهد والسعي لإعادة بناء الوطن، وإعطاء الحكومة المساحة والوقت الكافي لوضع ترتيباتها للبناء والنهوض بالبلاد . (وال)

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