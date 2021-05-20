السائح: جاهزون للانتخابات بنسبة 70 % ونعمل بكافة كوادرنا لإنجاح الاستحقاق القادم

بنغازي 20 مايو 2021 ( وال )- عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السائح ” اليوم الخميس، اجتماعًا استثنائيًا للمجلس والإدارة العامة وفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية، وذلك لبحث الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية، وآخر مستجدات المشهد الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل .

وناقش الاجتماع – الذي انعقد بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي بحضور عضوي مجلس المفوضية ” عبد الحكيم الشعاب ” و” أبو بكر مردة “، والمدير العام ” يحيى الجديد “، ومدير إدارة العمليات ” الصادق الزكار “، ورؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية، ومنسقي العمليات بكافة مناطق ليبيا، آخر مستجدات التحضير للعملية الانتخابية المقبلة، والتقييم النهائي لمدى جاهزية المفوضية.

وأوضح رئيس المجلس ” عماد السائح ” في كلمته بالاجتماع، أن مستوى الجاهزية يصل إلى 70 %، وتشمل جميع التفاصيل الفنية واللوجستية والكوادر البشرية، فيما تبقى نسبة 30 % المتعلقة بالشق القانوني للانتخابات، إلى حين إصدار القانون.

وأشار ” السائح ” إلى أن المفوضية تعمل بكافة كوادرها، ليكون الاستحقاق القادم في أفضل الظروف وبأعلى المعايير المهنية، مؤكدًا على أهمية تكاثف الجهود بين الإدارة العامة ومكاتبها، لتذليل كافة الصعوبات والمختنقات الإدارية أو الفنية.

وناقش المجتمعون جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالتواصل، وتوفر الإمكانيات اللوجستية، وبحث أفضل السُبل لتجاوز ما يمكن أن ينشأ من عقبات، مثمنين الإرادة الوطنية التي جمعت بين الليبيين للوصول إلى الخيار الانتخابي سبيلا للاستقرار والسلم المجتمعي. (وال)

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