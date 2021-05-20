شمام: الدبيبة ورط حكومته في حملة علاقات من أجل الانتخابات

زعم محمود شمام، عضو ما يعرف بـ«المجلس الانتقالي» سابقا:” كل ما تقوم به حكومة الدبيبة المحدودة، ورهطها في حملة علاقات يبدو فيها الأعضاء كمرشحين مستقليين أكثر منهم حملة حقائب وزارية”.

وأضاف شمام، «شمام» صاحب مؤسسة الوسط الإعلامية الممولة من قطر، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن الانتخابات هي هدف الجميع خصوصا مع استحواذ العاصمة على النقيضين التركي والمصري في مخططات الإعمار” على حد قوله.

وتابع:” سيلهط مرموقو برقة فتات ما تبقى من خردة، وما يتكرم به تجار المخدرات رغم ” جريهم حفايا نحو الكيش”، ألم نقل لكم أن برقة لا تملك مشروعا سياسيا، وأنها مسلمة نفسها “لأولاد الصلاح”.

واختتم:” سينطلق بعد قليل الذباب الإلكتروني مدافعا عن الخراب”.