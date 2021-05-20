الشروع في إعادة بناء مبنى محكمة شمال بنغازي ذو الرمزية التاريخية

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شرعت بلدية بنغازي في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع إعادة بناء مبنى محكمة شمال بنغازي بهدف تفعيل كافة المرافق العامة في المدينة.

ويأتي إعادة بناء مبنى المحكمة بعد سنوات من تعرض مبنى المحكمة لأضرار كبيرة جراء الحرب على الجماعات الإرهابية التي شهدتها منطقة وسط البلاد في بنغازي. وقالت بلدية بنغازي إن مدة تنفيذ بناء المحكمة سنة كاملة.

ويعد مبنى محكمة شمال بنغازي بشارع أحمد رفيق المهدوي من المعالم الإنشائية في بنغازي، كما يحمل رمزية تاريخية في تاريخ ليبيا الحديث إذ شهد ميدان المحكمة أول اعتصام لثورة السابع عشر عام 2011 يطالب برحيل النظام السابق عن السلطة، ومن ثم تحول لساحة اعتصام يتوافد إليها آلاف الليبيين يوميا لتحقيق مطالبهم برحيل وإسقاط النظام.