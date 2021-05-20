ليبيا تترأس الاجتماع الطارئ للأمم المتحدة بشأن الوضع في فلسطين

ترأست ليبيا، جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الطارئ عن الوضع في فلسطين، في إطار متابعة الأحداث الأخيرة في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، وتحت بند ” الوضع فى الشرق الأوسط وقضية فلسطين”.

وبحسب بيان بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقدت الخميس، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع في فلسطين المحتلة وقطاع غزة بسبب الاعتداءات والانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين والمقدسات منذ أكثر من عشرة أيام.

ويأتي عقد هذا الاجتماع الذي يشارك مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “طاهر السني” في ترأسه بصفته نائباً لرئيس الجمعية العامة للدورة 75، في أعقاب طلب مقدم من المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة عدم الانحياز، بعد عجز مجلس الأمن عدة مرات في الخروج بموقف موحد تجاه الأزمة الراهنة.