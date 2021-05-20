الشهيبي: الإخوان يريدون رئيساً بالانتخاب السري غير المباشر

قال توفيق الشهيبي رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، إن: “بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة يعطلون جهود إقرار قاعدة دستورية، والمجلسين لم يقدموا شيئاً” وفق قوله.

أضاف الشهيبي في مداخلة عبر “سكايب” لقناة WTV – رصدتها “الساعة 24” – أنه: “منذ 2012 والتعطيل والتسويف يأتيان بأشكال كثيرة جداً، وملامح فشل حكومة الدبيبة باتت واضحة وتسير بفشل عميق لترضيتها الكل، وهناك 4 وكلاء لبعض الوزارات” وفق تعبيره.

وأكد الشهيبي أن “المبعوث الأممي يان كوبيش يشير على نهج سلفه غسان سلامة وهو يبتعد عن ملتقى الحوار ويقترب من مجلس النواب والدولة، وهما لن يقدما شيئاً”.

وتابع الشهيبي قائلًا: “هناك زخم شعبي لانتخاب الرئيس بشكل مباشر والنظام البرلماني فشل في 2012 و2014، والإقبال سيرتفع على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية” على حد تأكيده.

وقال إن الإخوان لا يريدون انتخاب الرئيس بشكل مباشر، والبعض منهم صرح بذلك، وهم يفضلون انتخابا سريا غير مباشرا، وبالتالي يجب أن نبحث عن حل لهذه المعضلة، وفق قوله.