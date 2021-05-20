المشيشي يزور طرابلس الأحد لافتتاح المعرض التونسي الليبي

يزور رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي العاصمة طرابلس لافتتاح المعرض التونسي الليبي حول إعادة الإعمار والتبادل التجاري، المقرر انطلاقه الأحد القادم.

وقال وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية التونسي كمال الدوخ، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس على هامش افتتاح محوّل مطار تونس قرطاج، إن وفد المشيشي سيتوجه إلى ليبيا للمشاركة في معرض بخصوص إعادة الأعمار في ليبيا، بحضور قرابة 150 عارضا من تونس في مختلف الاختصاصات وعلى رأسها مكاتب الدراسات والمقاولات والشركات المنتجة للمواد الغذائية.

ويرى كمال الدوخ أن المعرض، بمثابة «انطلاقة للتعاون بين تونس وليبيا وضرورة تحقيق اندماج تنموي كامل بين البلدين بهدف الولوج إلى السوق الإفريقية»، مؤكّدا في هذا السياق أن «مستقبل تونس هو من مستقبل ليبيا».

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ومن المقرر تتظيم المعرض من 23 إلى 25 مايو تحت شعار «تونس ليبيا بوابة نحو إفريقيا» بمشاركة أكثر من 480 عارضا، وبحضور 700 اقتصادي، 1200 شخص من تونس وفق ما نقل مجلس الإعمال التونسي الإفريقي الخميس. وتشارك في المعرض قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والطاقات المتجددة والخدمات والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية، والإسكان، والأشغال العامة.

محادثات هاتفية مع الدبيبة

واستبق المشيشي زيارته بإجراء محادثات هاتفية مع نظيره بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أول من أمس الأربعاء، تمحورت حول دعم علاقات التعاون القائمة بين تونس وليبيا وسبل مزيد دفعها وتطويرها.

وأكد الجانبان حرص الحكومتين على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية. من جانبه أشاد الدبيبة بالمستوى الرفيع للعلاقات الليبية التونسية، مشددا على رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التونسية في كل الميادين.

وأعرب المشيشي عن رغبة تونس في تدعيم تعاونها الاقتصادي مع الجارة ليبيا، بما يعود بالنفع على البلدين، مشيدا بالاستقرار الذي تعرفه ليبيا منذ تولي الحكومة الجديدة لمهامها.

يشار إلى أن زيارة المشيشي تعد الأولى من نوعها لرئيس حكومة تونسي منذ تولي السلطة التنفيذية الموقتة السلطة فقد كان منتظرا أن يؤديها في مارس الماضي، لكن زيارة الرئيس قيس سعيد إلى طرابلس يوم 17 من الشهر ذاته، جعلته يؤجلها إلى موعد لاحق.

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