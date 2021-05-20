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الرئيسان المصري والأمريكي يتواصلان بشأن الهدنة في فلسطين

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى الرئيس الأمريكي چو بايدن، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا، بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، لتبادل الرؤى حول التهدئة في فلسطين بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزه”.

وأكد السيسي، أن الرؤى كانت بينهما متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيچية بين مصر والولايات المتحدة”.

وأضاف الرئيس المصري:” اتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة”.

وقال السيسي، أنه يتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي “بايدن” لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة”.

ولفت السيسي، إلى أنه يتمنى استمرار التعاون فيما بينهما لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.

الوسوم

الرئيس السيسي الهدنة في فلسطين جون بايدن

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • خرج الرئيس الامريكى فى كلمة قصيرة يعلن وقف اطلاق النار ويشكر السيسى ومصر على دورهم فى وقف اطلاق النار وارسال مراقبين الى اسرائيل وغزة لمراقبة وقف اطلاق النار وخرج الشعب الفسطينى فى غزة والضفه يحتفلون باطلاق النار فى الهواء فمصر تشترط على اسرائيا ايضا وقف اعتجائها على القدس واعتقال الفسطينين فى الضفة

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