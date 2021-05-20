موسع | رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقوم بزيارة لمدينة بني وليد

بني وليد 20 مايو 2021 م ( وال )- قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة “، رفقة عدد من الوزراء ووزراء الدولة والمسؤولين اليوم الخميس بزيارة لمدينة بني وليد .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بأن رئيس الحكومة عقد اجتماعًا مع عميد وأعضاء المجلس البلدي ومسؤولي القطاعات والشركات والهيئات العامة بالمدينة ناقش خلاله بعض الملفات الحيوية التي تهدف في مجملها إلى الرفع من مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المجالات

وعقب الاجتماع قام رئيس الحكومة بجولة داخل مدينة بني وليد شملت مصنع السجاد بالمدينة التابع لشركة إنماء للصناعات الصوفية، حيث اطلع على خطوط الإنتاج وظروف العمل بالمصنع واستمع لشرحٍ وافٍ من قبل المسؤولين عن المصنع لما يواجهه العمل من معوقات .

وأعطى ” الدبيبة ” تعليماته للجهات المختصة بتوفير ما يلزم لزيادة الإنتاج بالمصنع، وتشجيعًا للعاملين به تقرر أيضا زيادة مرتباتهم بنسبة 70 %، ليساهموا بالارتقاء بهذا الصرح الصناعي .

وشملت جولة ” الدبيبة ” كذلك تفقد عدد من المشروعات المتوقفة بالبلدية، حيث زار موقع بناء المدرسة النموذجية بمنطقة سوف الجين الذي توقفت أعمال البناء به منذ سنة 2010، حيت أعطى تعليماته لجهاز تنمية المراكز الإدارية بسرعة، إنجاز العمل بالمشروع والدي تبلغ نسبة الإنجاز به 42 % خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر .

كما قام رفقة وزير التربية والتعليم بافتتاح مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي، زيارة المبنى المخصص ليكون مقرًا للشركة العامة للكهرباء والذي بدء العمل به منذ سنة 2014، ولم يتم استكماله نظرًا لظروف البلاد، ولقد أعطى تعليماته لرئيس مجلس إدارة الشركة بتعديل التعاقد مع الشركة المنفذة، ليتوافق مع تعديل سعر الصرف الرسمي وليكون وفق الأسعار الحالية .

وشملت الجولة الاطلاع على المجمع الإداري للمدينة والذي طاله التخريب خلال السنوات الماضية، وقد وعد رئيس الحكومة بتوفير كل الإمكانيات المادية للبلدية لصيانة المبنى ليعود كما كان .

ورافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال هذه الزيارة التفقدية، وزراء الداخلية، الخارجية، العدل، المالية، الحكم المحلي، النفط والغاز، التخطيط، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة، المواصلات، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم التقني، الشباب، الرياضة الإسكان والتعمير، الزراعة، الموارد المائية، الصناعة والمعادن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية. (وال)

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