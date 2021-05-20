عضو مجلس النواب عن مدينة سرت يتفقد احتياجات المركز الوطني لمكافحة الأمراض والمختبر المرجعي بالمدينة

سرت 21 مايو 2021 (وال) – قام عضو مجلس النواب عن مدينة سرت عضو لجنة الصحة بالبرلمان النائب ” حسن الزرقاء “، بزيارة تفقدية لفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت للاطلاع عن كتب على احتياجات ومتطلبات المركز.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة، بأن النائب ” الزرقاء ” تفقد المختبر المرجعي كوفيد 19 بسرت وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة .

وخلال الجولة أستمع النائب على آلية العمل اليومي في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات التشغيلية للمختبر المرجعي بسرت.

كما التقى عقب الجولة مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت ” محمد احمودة ” وفريق الرصد والتقصي برئاسة الدكتور ” هيثم أبو غرسة ” ومشرف مختبرPCR بسرت .

وتم خلال اللقاء استعراض كافة المتطلبات والاحتياجات التي يتطلب توفيرها، لكي يتم تقديم الخدمات الطبية للمترددين وخاصة مشغلات مختبر الكشف عن فيروس كورونا بسرت. (وال)

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