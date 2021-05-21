الروياتي: الانتخابات قد تُزَور بالمنطقة الشرقية بعكس الغربية ذات التنوع الفكري

زعم محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أحمد الروياتي، تزوير الانتخابات الرئاسية في المنطقة الشرقية لصالح مرشح التيار المسيطر هناك وفق قوله.

الروياتي، وفي مداخلة عبر سكايب من مصراتة مع قناة “ليبيا الأحرار” الذراع الإعلامية للإخوان الإرهابية في ليبيا، قال إن: “الاستفتاء على الدستور على مرحلتين يحتاج الوقت والتنظيم والمال، وبالتالي سيؤخر الانتخابات المأمول عقدها في 24 ديسمبر”، وفق تعبيره.

وتابع: “أنا لا أتخوف من تزوير الانتخابات رغم أن الأمر حقيقي، فالانتخابات قد تزور في المنطقة الشرقية لخضوعها لسيطرة معسكر مسلح وحيد يجعل من الطبيعي ألا تكون الانتخابات نزيهة إذا تقدم مرشح يمثل هذا التيار، بعكس المنطقة الغربية التي بها تنوعا فكريا ورقابة ذاتية ورادع، ورأينا التلاعب الروسي في الانتخابات الأمريكية”، على حد زعمه.

وأردف: “إن عدم تمرير الدستور يأتي نتيجة الانقسام في ليبيا، والمجتمع الدولي يعلم أن الحالة الليبية هشة وقد تفضي إلى انهيار العملية السياسية إذا تم تمريره بحوالي 51% ودون توافق كاف”، وفق قوله.