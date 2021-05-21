الهنقاري: أول انتصار لأمة سجلته حماس

قال محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي:” اليوم أول انتصار لأمة سجلته حماس، عاشت قرن الهزيمة والضعف حتى احتلت أرضيها ومقدساتها”، على حد تعبيره.

وأضاف الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اليوم هو أول يوم في الصحوة وأول يوم للنهضة”.

وتابع الهنقاري:” اليوم هو الانتصار على عقدة الخوف، والهزيمة اليوم عرف الشعب العربي والمسلم نوع سلاحه الفتاك ضد العدو الذي يملك آخر السلاح المتطور”.

وأعلن التلفزيون المصري، مساء أمس الخميس، أن الجهود المصرية للتوسط من أجل وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة تكللت بالنجاح، مشددا على أن الهدنة في القطاع ستسري اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة.