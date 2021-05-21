وزير الداخلية يتطلع على سيّر عمل مديرية أمن بني وليد

بني وليد 21 مايو 2021 ( وال ) – قام وزير الداخلية عميد ” خالد مازن ” على هامش مرافقته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لزيارة مدينة بني وليد، بجولة ميدانية موسعة داخل المدينة استهدفت الاطلاع على سيّر عمل مديرية الأمن والوقوف على أهم أعمالها وجهودها في نشر الأمن داخل المدينة .

وتابع الوزير خلال الجولة نشاط كافة الأقسام والمكونات التابعة للمديرية مُبديًا بعض الملاحظات المتعلقة بضمان نجاح العمل الأمني في حفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة .

وأكد الوزير عميد ” خالد مازن ” أثناء الزيارة على جدية الوزارة وسعيها المتواصل من أجل تذليل كافة الصعاب والمختنقات التي تواجه المديرية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لها لتمكينها من أداء مهامها و خصوصاً الأمور التي تتعلق بالهجرة غير الشرعية ، مشددا على كافة منتسبي المديرية ضرورة تقيدهم بالضبط والربط في أداء الواجب والحرص على حماية الوطن والمواطن وفق ما يصدر من خطط أمنية وتعليمات بالخصوص .(وال)

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