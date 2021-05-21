وزير التعليم العالي يزور جامعة بني وليد للوقوف على احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها

بني وليد 21 مايو 2021 ( وال )- زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب ” الخميس، جامعة بني وليد للوقوف على احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها .

واستمع الوزير الذي كان ضمن الوفد الوزاري المرافق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال زيارته لمدينة بني من المسئولين بجامعة لشرح مفصل عن وضع أقسام وكليات الجامعة، والمباني التابعة لها، واطلع على احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها، بالإضافة إلى المشاريع المتعثرة في الجامعة وسبل حلحلة كل المشاكل التي تواجه سيّر عملها .

وناقش الوزير مع رئيس وعمداء الكليات ومديري الإدارات والمكاتب بجامعة بني وليــد الصعوبات والعراقيل التي تواجه الجامعة وسبـل تذليلها . (وال)

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