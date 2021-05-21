سعيد: الأولويات القادمة هي الاتفاق على قاعدة دستورية لإنجاز الانتخابات في ديسمبر دون تأخير

قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد، إن أهم الأولويات القادمة التي يجب إنجازها دون تأخير هي الاتفاق على قاعدة دستورية لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر 2021، من أجل تدوير العجلة والبدء في البناء لدعم الاستقرار.

سعيد، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن من أهم الأولويات القادمة التي يجب إنجازها أيضًا توحيد مؤسسات الدولة خاصة “مصرف ليبيا المركزي، الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة”، وتكليف شخصيات وطنية مهنية لتسييرها، إلى جانب المصادقة على الميزانية العامة للدولة.