بعثة الاتحاد الأوروبي تزور معبر رأس جدير لبحث احتياجاته.. ومطالب ليبية بالمساعدة والدعم

أجرت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، أمس الأربعاء، أول زيارة في سلسلة من الزيارات المخطط لها إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس؛ بهدف البدء في إجراء تقييم شامل للاحتياجات عند أكثر المعابر الحدودية ازدحامًا.

والتقى الوفد الذي يتألف من رئيس العمليات ورؤساء وحدات إدارة الحدود وإنفاذ القانون، بحسب بيان لبعثة الاتحاد، مع شركاء ليبيين كبار للاستماع بشكل مباشر إلى تجاربهم وتحدياتهم عند المعبر، لمعرفة كيف يمكن للبعثة أن تساعدهم على أفضل وجه.

وطالب المسؤولون الليبيون في المعبر وفد بعثة الاتحاد الأوروبي بالمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يعملون في ظلها، بالإضافة إلى المساعدة في بناء القدرات، حيث قال مدير أمن المعبر أبو ربيع مخلوف: “رغم محدودية إمكانياتنا من حيث المعدات والأعداد الكبيرة من الركاب والمركبات والبضائع التي تعبر الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فإن العمل الجاد يتيح الموظفون إمكانية إنجاز واجباتنا بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات”.

وأوضح بيان البعثة أنه مع متوسط عدد المسافرين الذي يبلغ 5000 شخص يوميًا، وأحيانًا يبلغ ذروته عند 11000، توقف عمل أفراد الحدود الليبية نظرًا لمواردهم المحدودة” حيث أضاف العقيد مخلوف: “واثق من أن التعاون مع بعثة المساعدة الحدودية لليبيا سيحقق نتائج ملموسة وسيكون له تأثير إيجابي للغاية على مراقبة الحدود والجمارك”.

وذكر البيان أنه بغية تحقيق هذه النتائج الملموسة، تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل مع جهات الاتصال من البعثة والمسؤولين الليبيين من معبر رأس جدير الحدودي، بما في ذلك رؤساء الوكالات ذات الصلة في المعبر، حيث سيعقد الاجتماع الأول الشهر المقبل، وسيبني مناقشاته على نتائج مسح واسع النطاق للبعثة بالتنسيق مع شركاء دوليين آخرين.

وتتصور البعثة أن هذه الاجتماعات ستمكن من تقديم مشورة مخصصة بشأن أفضل الممارسات في الإدارة المتكاملة للحدود بناءً على الاحتياجات المحددة للشركاء الليبيين، لتشمل مشاريع مثل التي نفذتها البعثة بالفعل بشأن الكشف عن الوثائق المزورة.

واختتمت البعثة بيانها بأنها ستركز في الوقت الحالي، على معبر رأس جدير؛ بهدف توسيع أنشطتها لتشمل نقاط عبور أخرى في المستقبل.