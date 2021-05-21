خلال زيارته لمحطة كهرباء أوباري.. الفلاح يطلع على سير العمل بالمحطة

أجرى المدير العام للشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، الخميس، زيارة ميدانية إلى محطة كهرباء أوباري الغازية عقد خلالها اجتماع مع العاملين بإدارة المحطة بحضور عضو مجلس إدارة الشركة رضوان خليل وعميد بلدية اوباري أحمد ماتكو وشركة جيسكو المقاول المنفذ لمحطة كهرباء اوباري وشركتي المشروعات والانشاءات المنفذتين لمشروع خط الفجيج اوباري 220 ك ف.

وناقش الاجتماع، سير العمل بالمحطة والعمل على استكمال الإختبارات التشغيلية وتذليل كافة الصعاب التي تواجه العاملين بالمحطة، وحل مشاكل الاعتراضات التي تواجه سير العمل بمشروع خط اوباري الفجيج جهد 220 ك.ف .