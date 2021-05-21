دي مايو يعين نيكولا أورلاندو مبعوثا خاصا لإيطاليا في ليبيا

أصبح سيباستيانو كاردي رئيس مجلس الوزارة الجديد لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ليحل محل المدير الحالي لمكتب وزير الخارجية السفير إيتوري سيكوي.

فيما سيرأس السفير باسكوالي فيرارا، الذي عينه دي مايو بالفعل مبعوثًا خاصًا للوزارة في ليبيا، إدارة الشؤون السياسية بدلاً من كاردي.

يأتي هذا فيما سيصبح نيكولا أورلاندو، السفير الحالي في كوسوفو، المبعوث الخاص الجديد للوزارة في ليبيا، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو تعيين قنصل جديد لبلاده في بنغازي.

مايو وخلال إحاطة أمام مجلس النواب حول ليبيا أمس الأربعاء وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية، أضاف أن الدبلوماسي كارلو باتوري تم تنصيبه قنصلًا في مدينة بنغازي، والذي من المقرر أن يباشر مهام منصبه في 26 من شهر مايو الجاري.

وذكر وزير الخارجية أنه في مقر الوزارة قصر فارنيزينا بدأت أيضًا الإجراءات الخاصة بإعادة فتح مكتب لوكالة التجارة الخارجية في طرابلس الغرب.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول: “كما شرعنا بإعادة التنشيط التدريجي للمعهد الثقافي الإيطالي في العاصمة الليبية”.