«الفاضلي»: المقاومة الفلسطينية «خرّبت» على «حفتر» الاستعراض العسكري «الدعائي الانتخابي الورقي»

قال الكاتب فتحي الفاضلي، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي”:” اعتقد أن المقاومة خربت على بطل العبور- المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- الاستعراض العسكري الإعلامي الدعائي الانتخابي”.

وأضاف الفاضلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تأجل الاستعراض، حتى لا يقال: لماذا لا يذهب هؤلاء لتحرير مسرى النبي بدلا من الاستعراضات الورقية؟”، على حد تعبيره.

وتابع:” لن ينتبه أحد للاستعراض الفاشل، فالجميع أنظارهم على المقاومة الحقيقية، وليست على استعراض الجيوش التي تقاتل شعوبها” على حد قوله.

وكانت مصر، قد أعلنت، أمس الخميس، أن جهودها للتوسط من أجل وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة تكللت بالنجاح، مشددة على أن الهدنة في القطاع ستسري اعتبارا من الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإيفاد وفدين أمنيين مصريين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة والعمل على تثبيت اتقاق القاهرة لوقف إطلاق النار.