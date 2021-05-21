“سهيل الغرياني”: غالب سكان ليبيا يأكلون المال العام بدون وجه حق

هاجم سهيل، نجل الصادق الغرياني، المفتي المعزول بقرار من مجلس النواب، الليبيين، واتهم أغلبهم بأكل المال العام دون وجه حق.

وقال الغرياني الصغير، المدير التنفيذي لقناة التناصح ذراع والده الإعلامية، والمتنقل في الإقامة ما بين إسطنبول ولندن، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بعض ما يصيبنا بسبب البلاء الذي نزل بغالب سكان ليبيا من عدم الاكتراث بأوقات العمل والتهاون فيها والاحتجاج (اخدم له على قيس فلوسه) وغير ذلك من الحجج التي تؤدي لأكل المال العام بغير وجه حق.. ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم” على حد زعمه.