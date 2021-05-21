«الكهرباء»: التهجم على نقطة تشغيل الشاطئ بدائرة توزيع حي الأندلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت متأخر الخميس، «تهجم» عدد من أصحاب المحال التجارية والمطاعم المطلة على البحر ببلدية حي الأندلس على نقطة تشغيل وصيانة الشاطئ بدائرة توزيع حي الأندلس.

وأجبر المهاجمون العاملين بالنقطة على مغادرة مقار عملهم، وجاء هجومهم احتجاجا على قطع الكهرباء عليهم جراء عدم سدادهم ما عليهم من ديوان متراكمة، حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقالت الشركة إن الهجوم تسبب في «توقف العمل بنقطة تشغيل وصيانة الشاطي التي تقدم خدمات للمواطنين على مدار 24 ساعة».

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