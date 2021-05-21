العلاقي: لن تكون هناك انتخابات بسبب مجلس النواب

طالب محمد العلاقي، المحلل السياسي والكاتب، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتوقف عن ما وصفه بالعبث في الأزمة الليبية، والتراجع عن الكذب بشأن القاعدة الدستورية.

وقال العلاقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بعثة الأمم المتحدة كفاها عبث بالمشكلة الليبية، وكفاها كذب بشأن قاعدة دستورية”

وأضاف العلاقي:” أعضاء لجنة الحوار، انتبهوا قد يكون هناك أمرا دبر بالليل، يكون الوطن ضحيته”.

وتابع:” اعلموا أنه لن تكون هناك انتخابات للأسف الشديد من خلال القراءة الواقعية للمشهد الليبي وتلكؤ مجلس النواب في اعتماد الميزانية وتعين المناصب السيادية بما من شأنه أن يعرقل انتخابات ديسمبر 2021م”.