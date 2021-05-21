أبو بكر سعيد: أهم الأولويات القادمة هو الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات

قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد إن أهم الأولويات القادمة التي يجب إنجازها دون تأخير هي الاتفاق على قاعدة دستورية لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر 2021، من أجل تدوير العجلة والبدء في البناء لدعم الاستقرار.

وأضاف سعيد أن من أهم الأولويات القادمة التي يجب إنجازها أيضًا توحيد مؤسسات الدولة خاصة “مصرف ليبيا المركزي، والرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة”، وتكليف شخصيات وطنية مهنية لتسييرها، إلى جانب المصادقة على الميزانية العامة للدولة.

يشار إلى أن المبعوث الأممي يان كوبيش سيجتمع بلجنة ملتقى الحوار السياسي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وإلى جانب ذلك، سيتوجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى المملكة المغربية خلال الأيام المقبلة للقاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري للاتفاق على المناصب السيادية.

وعلى صعيد آخر، دعت رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة عامة في طبرق الاثنين المقبل لمناقشة الميزانية المعدلة.