متحدث مجلس الدولة: المشري لم يوجه خطاباً للدبيبة بشأن إقرار الميزانية

رد محمد عبدالناصر المتحدث باسم مجلس الدولة الاستشاري، على المراسلة المتداولة التي وجهها خالد المشري إلى عبد الحميد الدبيّبة، مُفادها استعداد المجلس الاستشاري لتقديم مُقترح بشأن إقرار الميزانية العامة للدولة.

وقال محمد عبدالناصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” انتشرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورة لمراسلة مزعومة من “خالد المشري” رئيس المجلس الدولة الاستشاري إلى رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيّبة”، مُفادها استعداد المجلس الأعلى لتقديم مُقترح بشأن إقرار الميزانية العامة للدولة.

وتابع:” نحن ننفي حدوث هذه المراسلة، ونؤكّد أنّها مزوّرةٌ ولم تحدُث، كما أنّ الاعتماد النهائي للميزانيّة العامّة ليس من اختصاص المجلس الأعلى للدولة، وهو لن يتعدّى اختصاصاته”.

وكان وسائل إعلام وصفحات على «السوشيال ميديا» قد تداولت خطابا موجها من رئيس “المجلس الدولة الاستشاري” القيادي في جماعة الإخوان خالد المشري، إلى الدبيبة، يعلن فيه استعداده لتقديم مقترح بشأن إقرار الميزانية بالتنسيق مع المصرف المركزي والمجلس الرئاسي.

وأشار المشري، وفي رسالته التي وجهها للدبيبة، إلى أن المراسلة جاءت لتأخر مجلس النواب في إقرار الميزانية العامة للدولة، ولما يشكله من عرقلة لعمل الحكومة، وفقا للخطاب المزور بحسب المتحدث باسم المجلس الاستشاري.