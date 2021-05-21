وزير الدولة لشؤون الهجرة يزور غات ويتفقد منفذ إيسين الحدودي مع الجزائر

قام وزير الدولة لشؤون الهجرة ” اجديد معتوق” بزيارة مساء أمش الخميس إلى مدينة غات، استقبله خلالها عميد وأعضاء بلدية غات ورؤساء الأجهزة الأمنية وأعيان وحكماء المدينة.

وتفقد وزير الدولة خلال هذه الزيارة منفذ إيسين الحدودي مع الجزائر للوقوف على أوضاع المنفذ وآلية تفعيله.

كما ناقش الوزير في اجتماعه مع عميد وأعضاء بلدية غات وأعيان وحكماء المدينة ورؤساء الأجهزة الأمنية كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى مناقشة آلية دعم المشاريع التنموية والاقتصادية في المدينة.