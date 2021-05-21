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وزيرا الصحة في ليبيا وتونس يستعرضان فرص تعزيز التعاون

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي اجتماعًا ، صباح أمس، بمقر وزارة الصحة التونسية، مع نظيره التونسي الدكتور فوزي مهدي؛ لاستعراض فرص ومجالات التعاون والشراكة بين البلديْن في القطاع الصحي.

وشهدت المباحثات استشراف آلية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلديْن، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الأدوية، فضلاً عن آليات نقل خلاصة التجربة التونسية في مجال إدارة المؤسسات الصحية.

وركّز الوزيران على ضرورة التعاون في مجال مكافحة الأمراض الجديدة والمستجدة، مؤكديّن على أهمية تبادل الخبرات والتجارب على صعيد التصدي لجائحة “كورونا المستجد”.

ورأى الطرفان أنه من المهم تحفيز عمليات تبادل الوفود الطبية، والبحث عن الحلول العملية لسداد الديون الخاصة بعلاج المرضى الليبيين في المؤسسات الصحية التونسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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