وزيرا الصحة في ليبيا وتونس يستعرضان فرص تعزيز التعاون

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي اجتماعًا ، صباح أمس، بمقر وزارة الصحة التونسية، مع نظيره التونسي الدكتور فوزي مهدي؛ لاستعراض فرص ومجالات التعاون والشراكة بين البلديْن في القطاع الصحي.

وشهدت المباحثات استشراف آلية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلديْن، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الأدوية، فضلاً عن آليات نقل خلاصة التجربة التونسية في مجال إدارة المؤسسات الصحية.

وركّز الوزيران على ضرورة التعاون في مجال مكافحة الأمراض الجديدة والمستجدة، مؤكديّن على أهمية تبادل الخبرات والتجارب على صعيد التصدي لجائحة “كورونا المستجد”.

ورأى الطرفان أنه من المهم تحفيز عمليات تبادل الوفود الطبية، والبحث عن الحلول العملية لسداد الديون الخاصة بعلاج المرضى الليبيين في المؤسسات الصحية التونسية.

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