الزناتي يبحث مع نظيره التونسي إيجاد الحلول لسداد ديون علاج الليبيين

التقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، أمس الخميس، وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، بمقر وزارة الصحة التونسية، لمناقشة استراتيجيات العمل الصحي وتفعيل عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات في الشأن الطبي لمصلحة البلدين.

وناقش الجانبان، عددا من المواضيع الهامة والتي كان أبرزها التنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة الليبية والتونسية في عدة مجالات أهمها بناء القدرات وتأهيل الكوادر الطبية التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في كافة المجالات.

كما شدد الجانبان على دعم تشجيع تبادل الوفود الطبية، وإيجاد الحلول العملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى الليبين في المؤسسات الصحية التونسية.

كما تطرق الاجتماع إلى التعاون في مجال مكافحة الأمراض الجديدة والمستجدة.

وأكد الجانبين على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب في مجابهة الوباء العالمي والمتمثل في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.