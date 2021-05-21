ليبيا الان

امغيب: هل تشارك السلطة الجديدة في العرض العسكري لانطلاق عملية الكرامة؟

تم النشر منذُ 21 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب:” أيام قليلة تفصلنا عن العرض العسكري الكبير، الذي سوف يقام بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة عام 2014″.

وأضاف امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هذا الحدث المهم والعرض الضخم بكل تأكيد سوف يكون محط أنظار العالم وموضع اهتمام لكثير من السياسيين والمراقبين والقادة العسكريين والمهتمين بالشأن الليبي وبعض الفضائيات في شتى أنحاء الأرض”.

وتساءل:” هل ستكون السلطة التنفيذية الجديدة حاضرة في هذا الحدث الكبير؟، أم أنها سوف تغيب نفسها ليكون سبب غيابها محل علامات استفهام كبيرة وأسئلة صعبة”.

واختتم:” اعتقد أنه من الصعب على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة الإجابة عنها أو حتى تبرير عدم الحضور في حالة الغياب”.

الوسوم

السلطة الجديدة العرض العسكري امغيب انطلاق عملية الكرامة مشاركة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • عملية الكرامة لسرقة ودمار واستنزاف موارد الدولة الليبية للاستثمار العسكري حزب الكرامة ( حزب الله ) فرع افريقيا.

    رد