امغيب: هل تشارك السلطة الجديدة في العرض العسكري لانطلاق عملية الكرامة؟

قال سعيد امغيب، عضو مجلس النواب:” أيام قليلة تفصلنا عن العرض العسكري الكبير، الذي سوف يقام بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لانطلاق عملية الكرامة عام 2014″.

وأضاف امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هذا الحدث المهم والعرض الضخم بكل تأكيد سوف يكون محط أنظار العالم وموضع اهتمام لكثير من السياسيين والمراقبين والقادة العسكريين والمهتمين بالشأن الليبي وبعض الفضائيات في شتى أنحاء الأرض”.

وتساءل:” هل ستكون السلطة التنفيذية الجديدة حاضرة في هذا الحدث الكبير؟، أم أنها سوف تغيب نفسها ليكون سبب غيابها محل علامات استفهام كبيرة وأسئلة صعبة”.

واختتم:” اعتقد أنه من الصعب على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة الإجابة عنها أو حتى تبرير عدم الحضور في حالة الغياب”.