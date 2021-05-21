توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها الزنتان وزليتن

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تعرضا لعدوى الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، حيث سجلت 121 حالة جديدة من إجمالي 250 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق البيان رقم «410»، المنشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»، فقد حلت الزنتان ثانية مع 15 إصابة جديدة، تليها زليتن (13 حالة)، ثم قصر بن غشير (12)، والقره بوللي و الزاوية المركز (11).

– 250 إصابة جديدة و3 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

إضافة إلى تسع حالات في مصراتة، وسبع في سبها، وست في الكفرة، وخمس في بني وليد ويفرن، وأربع في جنزور والخمس والزاوية الغرب والرياينة وغدامس، وثلاث في جادو، واثنتين في تازربو والماية والرحيبات ومسلاتة، وحالة واحدة في طبرق والجفارة ودرج ووازن.

وتصدرت طرابلس أيضا قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلا لحالات الشفاء من الفيروس، بعدما أحصى المركز بها 259 حالة من إجمالي 369 حالة أحصاها في عموم ليبيا، تليها الزنتان مع 48 حالة، ثم زليتن (21)، والزاوية المركز (14)، ومصراتة (13)، وسبها (5)، ووازن (4)، وطبرق (3)، ودرج (2).

فيما توزعت حالات الوفاة الثلاث الناجمة عن الإصابة بالفيروس، والتي أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع حالة واحدة في كل من سبها وطبرق والزاوية الغرب.

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