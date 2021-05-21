محلل سياسي: تغيير اسم جماعة الإخوان الليبية مناورة تركية للتقارب مع مصر

أكد المحلل السياسي أحمد البحيري أن إعادة تسمية جماعة الإخوان المسلمين الليبية بجمعية الإنعاش والتجديد وفقًا لبيان أصدرته الجماعة في الأول مايو الجاري، مناورة تكتيكية وليست تحولاً أيديولوجياً.

ورأى البحيري في مقال نشره موقع “الأهرام أون لاين” بالنسخة الإنجليزية، أن هذا التغيير غير مفاجئ، وقال: “على الرغم من الدعم السياسي والمالي التركي والقطري الذي لاقته الجماعة وحزبه السياسي خلال السنوات الأخيرة ، بالإضافة إلى إتاحة وسائل الإعلام التي تتبنى رؤيتهما ، إلا أن دور الإخوان على الساحة الليبية المحلية والمنطقة لا يزال قائماً. استمر في الهبوط. هذا بالإضافة إلى الانقسامات التي دمرت المجموعة من الداخل”.

وأضاف الكاتب خبير في الإرهاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية المصري، أن الإخوان المسلمين في ليبيا لم يحققوا إنجازات أكسبتهم الدعم المستمر، بل على العكس ، فقد أصبحت عبئًا ومصدرًا لمشاكل دول المنطقة ، دون أن تجلب أي مكاسب لمؤيديها، ولهذا لجأت الجماعة إلى الأسلوب الجديد لتغيير اسمها في محاولة لحل بعض أزماتها على الصعيد الداخلي.

وأوضح البحيري في مقاله الذي رصدته “الساعة 24″، أن هناك ستة مآزق ابتليت بها جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا ودفعت بها إلى إعادة تسمية نفسها بجمعية النهضة والتجديد.

وبحسب رأي الباحث السياسي، فإن أولى هذه المآزق بدأت بأزمات داخلية تعاظمت مع استقالة مجموعة من أعضاء حزب العدالة والبناء في مصراتة في أكتوبر 2020، ثم قرر هؤلاء بعد ذلك حل فرع الجماعة في المدينة الواقعة غرب العاصمة الليبية طرابلس ومواصلة العمل في مؤسسات المجتمع المدني. قالوا إن استقالتهم كانت نتيجة “مماطلة المجموعة وتعطيلها وتأخيرها في تنفيذ المراجعات التي تتناسب مع متطلبات اليوم والتي تمت الموافقة عليها في المؤتمر العاشر للمجموعة في عام 2015 بأغلبية مطلقة تمشيا مع الوطنية. فائدة.”

واكتسب الحادث أهمية لأن مصراتة معقل رئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وحزب العدالة والبناء. تنحدر غالبية قيادات الإخوان الليبيين من مصراتة ، ومنهم صادق الغرياني ، ورئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان ، والزعيم الصوري عبد الرحمن السويحلي ، ووزير الداخلية فتحي باشاغا ، والعديد من قادة الميليشيات المسلحة.

ويبين الكاتب أن ثاني المآزق كانت بمحاولات من جانب تركيا لإعادة صياغة علاقتها مع مصر والمملكة العربية السعودية. وقال صوان في أوائل مايو، إن تغيير اسم المجموعة أمر حاسم لإعادة بناء هيكلها ورؤيتها حتى تتمكن من مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والدولية. ويمكن تفسير تصريحه في سياق التقارب التركي المنشود مع مصر والمملكة العربية السعودية ، الأمر الذي سينعكس على العلاقة بين أنقرة والإخوان المسلمين ، بما في ذلك الفرع في ليبيا.

وفي اعتقاد الكاتب، كان قرار تغيير اسم الجماعة الليبية تكتيكًا مصممًا في أنقرة ، حيث يقيم الزعيم الروحي للإخوان المسلمين في ليبيا والمفتي العام السابق لليبيا. لذلك ، كان الهدف من إعادة التسمية هو إعادة تسمية الجماعة كجمعية خيرية ، بدلاً من كونها مجموعة سياسية تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

وثالث المآزق بحسب البحيري تضاؤل شعبية الجماعة في العديد من مناطق ليبيا مؤخرًا ، مما دفع العديد من الأعضاء من الزاوية إلى غرب طرابلس إلى الاستقالة في أغسطس 2020 وحل الفرع المحلي. كما قدم رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري استقالته قبل عام. كما حدثت استقالات جماعية في العديد من مناطق جنوب ليبيا أيضًا ، مما أدى إلى مزيد من التراجع في شعبية الإخوان المسلمين مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.

وأشار إلى أنه تم تأكيد ذلك في تسجيل صوتي مُسرب لمحادثة بين صوان وشخصية قيادية في جماعة الإخوان المسلمين الليبية ، أعرب فيها عن مخاوفه من فقدان الجماعة مناصب سيادية في البلاد. وتحدث صوان عن خطط لضمان استمرار سيطرة الإخوان المسلمين على البنك المركزي الليبي والمناصب القيادية الأخرى في السنوات المقبلة.

وأضاف صوان أن فقدان السيطرة على هؤلاء من شأنه أن يضر بمستقبل الإخوان وحزب العدالة والبناء في الانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية المقبلة ، خاصة في ظل الغضب الشعبي المتزايد في ليبيا من تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي دفعت الشعب الليبي. الخروج إلى شوارع طرابلس للتظاهر ضد الحكومة والإخوان المسلمين.

ويذكر البحيري أن رابع المآزق هو الارتفاع الأخير في نفوذ التيار السلفي على حساب الإخوان المسلمين في المجال العام الليبي وزيادة عدد الجمعيات السلفية المحلية إلى إضعاف جماعة الإخوان المسلمين الليبية. هذا بالإضافة إلى العلاقة القوية بين الجماعات والقبائل السلفية في شرق ليبيا وجنوبها ، والتي أعطت نفوذًا شعبيًا للحركة السلفية نتيجة لشبكة واسعة من الخدمات الممنوحة من خلال العديد من جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية.

علاوة على ذلك ، يتم الآن بث الخطاب الديني السلفي على نطاق واسع عبر العديد من وسائل الإعلام في ليبيا ، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية ، والحركة حاضرة بكثافة في المساجد. سبب آخر لتحفيز جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا لتغيير اسمها هو السماح لها بالتركيز على تقديم الخدمات والوعظ لإنشاء قاعدة شعبية تخدم حزب العدالة والبناء على المستويين السياسي والانتخابي. وتجلى ذلك في بيان المجموعة الذي أكد أن الجمعية الجديدة ستؤدي رسالتها في المجتمع من خلال “العمل الدؤوب” في مختلف المجالات.

ولفت المحلل السياسي إلى أن خامس المآزق هي محاولة الجماعة فتح قنوات اتصال جديدة مع مصر، مبينا أن تغيير اسمها يهدف إلى جعلها تبدو وكأنها تنأى بنفسها عن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. وقال عبد الرزاق سرقان ، عضو حزب العدالة والبناء ، لوكالة أنباء الأناضول ، في 2 مايو ، إن الجماعة قررت العمل بشكل فريد في المجال المحلي ، مما دفعها إلى تغيير اسمها إلى جمعية النهضة والتجديد. وأشار إلى أنها لا تنتمي إلى أي تنظيم خارج ليبيا أو منظمة دولية للإخوان المسلمين.

ونتيجة لذلك ، تحاول جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا نقل رسالة إلى مصر وبعض الدول الإقليمية والأوروبية مفادها أنها فصلت نفسها هيكلياً عن المنظمة الدولية ، على أمل أن يساعدها ذلك في التقدم على مسارات سياسية جديدة مع هذه الدول. الأطراف وخاصة مع مصر.

وأكد البحيري أن الجماعة تسعى إلى التقارب مع الغرب وخاصة مع فرنسا بعد أن بدأت دول أوروبية عديدة تنظر إلى جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا على أنها جماعة متطرفة نتيجة تورط العديد من قادتها في معارك أطلق عليها اسم “فجر ليبيا”. وشهدت انتهاكات ضد المدنيين. علاوة على ذلك ، كانت الجماعة تحاول التستر على حركة المليشيات والجماعات المتطرفة في ليبيا ، وقدمت لها في بعض الأحيان الدعم السياسي والمالي. وقد دفعها ذلك إلى التأكيد في إعلانها الصادر في الأول من مايو، أن إعادة التسمية جاءت بناءً على اعتقادها بأن “البوابة الحضارية للتغيير والنهضة هي عمل مجتمعي يساهم في إنشاء مجتمع مدني [في ليبيا] غير مقيد من حيث تنوع.”

واختتم الباحث السياسي: “تُظهر هذه العوامل أن قرار الإخوان المسلمين في ليبيا بإعادة تسمية نفسها بجمعية النهضة والتجديد هو مناورة تكتيكية وليس تحولًا أيديولوجيًا أو استراتيجيًا ، ويهدف إلى إعادة تموضع نفسها في غرب وشرق البلاد وتقديمها. الخدمات العامة من أجل الوقوف في وجه التيار السلفي في المجتمع الليبي. وتأتي هذه الخطوة أيضًا في وقت سخط شعبي في ليبيا على الإسلاميين ، الذين يلومهم غالبية الليبيين على الفوضى التي تعم البلاد منذ سقوط نظام القذافي السابق في 2011”.