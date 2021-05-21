نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 21 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 21 مايو 2021.

ووفقا لملخص النشرة فإن الاجواء تشهد تراجع ملحوظ في درجات الحرارة هذا اليوم علي مناطق شمال ليبيا , وتسجل ارتفاع بداية من يوم الغد علي مناطق الشمال الغربي .

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية إلي قليلة السحب .

• الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة السرعة بداية من مساء هذا اليوم على المناطق الساحلية .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23 – 28) مْ, وتسجل ارتفاع بداية من يوم الغد على اغلب المناطق .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلي قليلة السحب .

• الرياح: شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا, وحيت تتحول يوم الغد إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21 -25) مْ على أقصى الساحل الشرقى ، وتصل إلى (35) مْ على جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاع ملحوظ بداية من يوم الأحد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلي ظهور بعض السحب العابرة .

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-41) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37-39) مْ.

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