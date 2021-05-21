السايح: القرار السياسي بشأن الانتخابات لم يحسم بعد.. والموقف الدولي منقسم

أكد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن القرار السياسي بخصوص إجراء الانتخابات العامة المقبلة في موعدها «لم يحسم بعد»، موضحا أن مواقف الأطراف السياسية في الداخل والخارج لازالت إلى الآن «غامضة».

وأوضح السايح خلال مقابلة مع برنامج «عكس التيار» المذاع على «قناة الوسط»، أمس الخميس، إن الموقف الدولي «منقسم» حول هذه العملية، فبينما يدعم الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية إجراء الانتخابات في موعدها، تعمل دول أخرى، لم يسمها، على عرقة هذه العملية «مهما كانت التكلفة».

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وأضاف: «هناك دول لها مصالح في أن يستمر الوضع كما هو عليه في ليبيا، وتخشى على هذه المصالح حال إجراء الانتخابات»، وتابع: «هذه الدول تعلن تأييدها في العلن لإجراء الانتخابات إلا أنها تعمل بشكل معاكس مع حلفائها داخل ليبيا لعرقلة هذه العملية بأي شكل».

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