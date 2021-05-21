الحويج يبحث مع السفير الجزائري تعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا والجزائر

ليبيا – تدارس وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع سفير الجزائر لدى ليبيا كمال حجازي سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضح بيان صحفي أصدرته الوزارة وتابعته صحيفة المرصد أن الجانبين بحثا المشاريع الاستثمارية المستهدفة بالمنطقة الجنوبية، وآلية تنظيم التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات بين ليبيا والجزائر، ودعم رجال الأعمال وتشابك مصالح شركات القطاع الخاص في الدولتين، من خلال تنظيم مؤتمرات ومعارض مشتركة.

ووفقًا للبيان بحث الجانبان البرنامج العام للمنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي المزمع إقامته في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين الـ29 والـ31 من مايو الجاري، بتنظيم من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، ومشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد البيان اتفاق الجانبين الليبي والجزائري على عقد لقاءات مشتركة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة الغرف التجارية ورجال الأعمال، لتعزيز العلاقات التجارية وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق.

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