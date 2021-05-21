الزناتي والمهدي يبحثان سبل التعاون بين ليبيا وتونس في المجالات الصحية

ليبيا- عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اجتماعًا تناظريًا مع وزير الصحة التونسي فوزي المهدي في مقر وزارة الصحة التونسية.

وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد أن دعم التعاون والشراكة في المجال الصحي بين تونس وليبيا شكل محور الاجتماع، الذي تدارس السبل الكفيلة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في هذا المجال، ودعم التعاون المشترك في مجال الأدوية.

وأضاف البيان: إن جانبًا من الاجتماع بحث الاستفادة من التجربة التونسية في مجال الإدارة والتصرف في المؤسسات الاستشفائية، وأهمية دفع التعاون في مجال مكافحة الأمراض الجديدة والمستجدة، وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة أزمة تفشي كورونا من خلال تبادل التجارب والمعلومات.

وأوضح البيان أن الاجتماع شهد التأكيد على العزم المشترك لتشجيع تبادل الوفود الطبية وإيجاد الحلول العملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى والجرحى الليبيين في المؤسسات الصحية التونسية، فضلًا عن تيسير تطبيق الإجراءات الوقائية في المعابر البرية مع ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية