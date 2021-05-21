نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الجمعة (21/05/2021)…
وستكون الصلاحية للنشرة وفقا للمركز اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
تحذير بحري:
وحذرت النشرة من ريح شرقي نشط على ساحل طرابلس مساء اليوم وصباح يوم الغد تصل سرعته الى (25)عقدة.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• ظهور بعض السحب العابرة.
• الريح براني إلى شرقي تتراوح سـرعتــه ما بين (10– 20) عقدة، تصل مساء اليوم وصباح يوم الغد إلى (25)عقدة على ساحل طرابلس .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25–1.75) متر، يصل يوم الغد إلى (2.00) متر على ساحل طرابلس.
• البحر قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر( 18-20 ) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح بحري إلى براني على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، بينما يكون شرش إلى بحري على باقي الساحل ســرعتــه مــا بين (05– 20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح مابين (1.50–2.00) متر .
• البحر قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر( 18-21 ) مْ.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من شحات إلى درنة لاحتمالية ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر.
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