نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الجمعة (21/05/2021)…

وستكون الصلاحية للنشرة وفقا للمركز اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

تحذير بحري:

وحذرت النشرة من ريح شرقي نشط على ساحل طرابلس مساء اليوم وصباح يوم الغد تصل سرعته الى (25)عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• ظهور بعض السحب العابرة.

• الريح براني إلى شرقي تتراوح سـرعتــه ما بين (10– 20) عقدة، تصل مساء اليوم وصباح يوم الغد إلى (25)عقدة على ساحل طرابلس .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25–1.75) متر، يصل يوم الغد إلى (2.00) متر على ساحل طرابلس.

• البحر قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر( 18-20 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح بحري إلى براني على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، بينما يكون شرش إلى بحري على باقي الساحل ســرعتــه مــا بين (05– 20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح مابين (1.50–2.00) متر .

• البحر قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر( 18-21 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من شحات إلى درنة لاحتمالية ظهور ضباب هذه الليلة والصباح الباكر.

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