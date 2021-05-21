نورلاند لـ المستشار صالح: ندعم توحيد المؤسسة العسكرية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في القاهرة بالسفير الأميركي المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وبحسب ما نشرته قناة سكاي نيوز عربية وطالعته صحيفة المرصد، فقد ناقش الجانبان خلال اللقاء الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدمًا في العمل بمبادرة المستشار صالح، التي توجت بإعلان القاهرة وتتفق مع مخرجات مؤتمر برلين. فيما جدد نورلاند وجهة نظر واشنطن بشأن عدم وجود حل عسكري لأزمة ليبيا.

ورحب نورلاند بجهود المستشار صالح الحثيثة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في الـ24 ديسمبر المقبل والتقدم المحرز لإيجاد قاعدة دستورية وقانونية لتسهيل هذه الانتخابات.

بدوره أكد حميد الصافي المستشار الإعلامي للمستشار صالح أن زيارة الأخير إلى القاهرة هي بناء على دعوة رسمية أميركية، لافتًا إلى أنه ناقش مع السفير الأميركي تفاصيل مبادرة رئيس مجلس النواب للحل في ليبيا، مع تأكيده على التوزيع العادل للثروة وأن عيوب اتفاق الصخيرات تكمن بالأشخاص المنفذين للاتفاق.

وأكد الصافي الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح إلى حين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولته، فيما أفادت مصادر مطلعة أن الجانبين بحثا توحيد مؤسسات ليبيا والاتفاق على فرض رقابة دولية على المصرف المركزي.

وأوضحت المصادر أن نورلاند أبلغ المستشار صالح بأن واشنطن ستفرض عقوبات على من يعطل المؤسسات الليبية ودعمها لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، فضلًا عن توافق الرؤية الأميركية مع نظيرتها المصرية بشأن خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية