وزير تونسي: قرب الشروع باستغلال طريق بن قردان راس إجدير لدعم التكامل بين تونس وليبيا

ليبيا- أكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تونس كمال الدوخ قرب استغلال الجزء رقم 8 والأخير من طريق “مدنين” لمنطقة بن قردان راس إجدير.

الدوخ أوضح في معرض تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل إعلام تونسية تابعتها صحيفة المرصد أن هذا الجزء الممتد على طول 92 كيلومترًا سيساهم في دعم التكامل بين تونس وليبيا، من أجل اقتحام السوق الإفريقية، مبينًا مشاركة 150 مؤسسة تونسية في عدة مجالات في الدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي.

وأضاف الدوخ: إن هذه المؤسسات المعنية بالمقاولات وأشغال البنية التحتية ستشاهم في المعرض الذي ستحتضنته العاصمة طرابلس للأيام 23 و24 و25 من مايو الجاري تحت شعار “منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا”، معربًا عن أمله في إسهام زيارة رئيس وزراء تونس هاشم مشيشي لليبيا في تعزيز العلاقات الثنائية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية