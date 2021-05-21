بعيو يوجه الجهات التابعة لمؤسسة الإعلام بعدم الاعتراف بشكشك كرئيس لديوان لمحاسبة ووقف التعامل معه

ليبيا – بعث رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو مخاطبة رسمية لرئيس ديوان المحاسبة في البيضاء عمر عبد ربه صالح بشأن اعترافه بالديوان في طرابلس.

المخاطبة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها، أشار خلالها بعيو إلى عدم اعترافه بمن وصفه بـ”المغتصب منتحل الصفة المحكوم قضائيًا بانعدام ولايته” خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، متقدمًا بالشكر والامتنان لصالح لما ورد في كتابه الوارد للمؤسسة في الـ5 من مايو الجاري.

وأضاف بعيو: إن الكتاب الذي حمل الرقم “م.ر.د 92/21” وضع الأمور في نصابها ونصر الحق وجهر بالحقيقة، وأوقف تجاوزات ومخالفات وفساد واستهتار منتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس مغتصب مقر وأختام وإمكانيات هذه المؤسسة الليبية الوطنية.

وقال بعيو في مخاطبته: “إننا في المؤسسة الليبية للإعلام نعرف جيدًا اختصاصات ومهام وصلاحيات ديوان المحاسبة ونحترمه كمؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة، ولم ولن نعرقل أداءه لمهامه، وقد فتحنا وسنفتح له قلوبنا وأبوابنا وملفاتنا ليمارس عمله بكل التزام وشفافية”.

وأضاف بعيو قائلًا: “لكننا أبدًا لن نعترف بإجراءات وقرارات المدعو خالد شكشك منتحل الصفحة فاقد الشرعية بموجب قرارات السلطة التشريعية صاحبة الولاية والاختصاص، وبمقتضى أحكام قضائية نهائية صدرت بحقه لا بد من تنفيذها، ولا يمكن لأحد مخالفاتها”.

وقال بعيو: “ولا مناص من أن ينال المنتحل المتجاوز المتطاول على القضاء عقابه الرادع عن جريمة إنكار العدالة، وإن المؤسسة ستلتزم بما ورد في كتاب ديوان المحاسبة البيضاء، راجين منكم اتخاذ ما يمكنه إلزام الجهات التي ما زالت تتعامل مع هذا الشخص، للتوقف عن التعامل معه وتحرير ديوان طرابلس من احتلاله وعدوانه”.

وأصدر بعيو توجيهًا للمدراء والمدراء التنفيذيين ورؤساء الجهات التابعة للمؤسسة الليبية للإعلام، وهي الهيئة العامة للصحافة وقنوات ليبيا الوطنية وليبيا الحياة وليبيا الأمازيغية وليبيا الرسمية وليبيا الرياضية وليبيا الشبابية والهداية، وإذاعات الشبابية والقرآن الكريم وراديو ليبيا ومركز الإعلام الجديد ووكالة الأنباء الليبية.

وتضمن التوجيه المنع الباتّ للتعامل كتابيًا أو مباشرة مع خالد شكشك “منتحل صفة” رئيس ديوان المحاسبة بموجب قرار مجلس النواب والمحكومة قضائيًا ببطلان ولايته وكونه مغتصبًا لرئاسة الديوان من الرئيس الشرعي لديوان المحاسبة عمر عبد ربه صالح، المعترف بولايته من قبل المؤسسة وفق صحيح القانون.

وشدد التوجيه على إيقاف كل من يخالف هذه التعليمات عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

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