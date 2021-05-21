السايح: المفوضية أكملت ما يقارب 90% من تجهيزاتها الفنية للانتخابات القادمة

ليبيا – قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح إن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر نهاية العام الجاري متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية قبل منتصف يوليو.

السايح وفي مقابلة مع “العربية الحدث” خلال زيارته أمس الخميس لمدينة بنغازي، أوضح أن المفوضية أكملت ما يقارب 90% من تجهيزاتها الفنية للانتخابات القادمة، متوقعًا أن يصل عدد الليبيين من الذين يحق لهم الانتخاب بنهاية العام الجاري إلى 3 ملايين ناخب.

ونفى وجود تزوير بمنظومة الرقم الوطني، مؤكدًا أن المنظومة جاهزة للتعامل مع أصحاب الأرقام الإدارية في حال اعتمادها بقانون الانتخابات من السلطة التشريعية.

السايح أكد وجود إجماع دولي على ضرورة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ليبيا نهاية العام الجاري، للوصول إلى سلطة منتخبة من الشعب، مشيرًا إلى أنّ كل ذلك غير كافٍ لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم، دون استلام المفوضية لقانون الانتخاب من البرلمان قبل منتصف يوليو وحسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية