العرفي: لن تُعتمد الميزانية قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية

ليبيا – قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي إن اللجنة أنهت عملها فيما يخصّ المناصب السيادية، وتنتظر ما أنجزته لجنة مجلس الدولة الاستشاري في جلسة البرلمان الإثنين المقبل، ولن تُعتمد الميزانية قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية.

العرفي وفي تصريح لمنصة فواصل أوضح أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات بخصوص المناصب السيادية والمطلوب منها ليس عملًا كبيرًا، بل اختيار 3 أسماء من أصل 7 اختيرت من لجنة النواب، وتم الأمانة والمصداقية لتخدم الصالح العام.

وأضاف: “الطعون في الأسماء المقترحة يجب أن تكون لأسباب مقنعة كوجود شبهات فساد، أو أن يكون المتقدّم غير ليبي، أو لا تتوفر فيه الشروط والمعايير المطلوبة، ولكن أن يطعن في ليبي لجلب آخر مكانه فهذا غير صحيح”

العرفي خلص إلى القول: وفق بوزنيقة 1 يتم الاختيار وفق الكفاءة والقدرات، وهناك وكلاء ورؤساء مجالس إدارة لهم حق المشاركة في اتخاذ القرارات تفاديا لما حدث في السابق، بانفراد بعض شاغلي هذه المناصب باتخاذ القرارات.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية