«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية نشطة على ساحل طرابلس مساء اليوم الجمعة، وصباح الغد، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية جيدة على طول الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما تكون جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من شحات إلى درنة لاحتمالية ظهور ضباب.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتراوح سرعتها بين (10– 20) عقدة، تصل مساء اليوم وصباح يوم الغد إلى 25 عقدة على ساحل طرابلس.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و1.75 مترا، ويصل يوم الغد إلى 2.00 متر على ساحل طرابلس.

– البحر قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح بحرية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، بينما يكون شمالية غربية إلى بحرية على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و2.00 متر.

– البحر قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

– الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من شحات إلى درنة لاحتمالية ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر.

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