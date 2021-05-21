غويتريش: على البرلمان الليبي اعتماد الميزانية والأساس الدستوري للانتخابات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش:” ينبغي على مجلس النواب الليبي مواصلة مسؤولياته والموافقة على الميزانية واعتماد الأساس الدستوري لانتخابات 24 ديسمبر.

ودعا “غوتيريش”، في تقرير نشرته الأمم المتحدة اليوم الجمعة، الحكومة الليبية إلى إجراء التعيينات في المناصب المدنية والعسكرية العليا، ووضع خريطة طريق لإعادة توحيد الجيش الليبي.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة التصدي لانتشار الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والجماعات المسلحة شبه الحكومية.

وناشد حكومة الوحدة الوطنيّة، بتقديم الدعم المناسب إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ لإنجاز “استحقاق ديسمبر”.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن معظم المقاتلين والمرتزقة الأجانب عادوا إلى مواقعهم الأصلية في سرت بعد انسحابهم منها لعقد جلسة مجلس النواب للمصادقة في مارس الماضي على الحكومة، على حد قوله.

ولفت إلى أن البعثة تلقت معلومات تفيد باستمرار التحصينات وإنشاء مواقع دفاعية في سرت والجفرة إضافة إلى وجود عناصر أجنبية مع معداتها.

وطالب الأمين الأممي الدول الأعضاء في مجلس الأمن بوضع حد لانتهاكات حظر توريد الأسلحة وتيسير انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا.

دعا غوتيريش، حكومة الوحدة الوطنية وجميع الجهات الفاعلة الليبي، إلى مواصلة دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجهودها الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار على أكمل وجه.

ونوه الأمين الأممي إلى أن إعاة فتح الطريق الساحلي وإحراز تقدم في الأولويات التي حددتها اللجنة العسكرية سيتيح تحقيق عوائد تفيد العملية السياسية.

وذكر الأمين العام، أن البعثة الأممية ستنشر عنصرا تابعا لها قابلا للتوسع في قوامه بغية دعم الأولويات التي حددتها لجنة 5+5، وذلك إذا وافقت الجمعية العامة على الموارد التكميلية التي تغطي الاحتياجات ذات العلاقة.