أمغيب: هل يتغيب الدبيبة عن حضور العرض العسكري لذكرى الكرامة؟

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أكد عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، أن الأيام المقبلة ستشهد عرضا عسكريا كبيرا؛ وذلك بمناسبة إحياء الذكرة السابعة لانطلاق عملية الكرامة.

وأوضح أمغيب في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك “إن الحدث المهم والعرض الضخم بكل تأكيد سوف يكون محط أنظار العالم وموضع اهتمام لكثير من السياسيين والمراقبين والقادة العسكريين والمهتمين بالشأن الليبي وبعض الفضائيات في شتى أنحاء الأرض”.

وقال أمغيب متسائلا، “هل ستكون السلطة التنفيذية الجديدة حاضرة في هذا الحدث الكبير؟، أم أنها سوف تغيب نفسها ليكون سبب غيابها محل علامات استفهام كبيرة وأسئلة صعبة؟”.

وأضاف عضو مجلس النواب، “اعتقد أنه من الصعب على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة الإجابة عنها أو حتى تبرير عدم الحضور في حالة الغياب”.