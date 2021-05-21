بسبب تهديد العاملين.. إغلاق نقطة تشغيل وصيانة الشاطئ بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إغلاق نقطة تشغيل وصيانة الشاطئ بدائرة توزيع حي الأندلس بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد تهديد العاملين.

وقالت الشركة في إدارج لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، أن مساء الخميس دخل عدد من أصحاب المحال التجارية والمطاعم المطلة على البحر ببلدية حي الأندلس إلى نقطة تشغيل وصيانة الشاطئ بدائرة توزيع حي الأندلس، وهددوا العاملين بضرورة مغادرة مقر عملهم، احتجاجا على قطع الكهرباء عليهم لعدم سداد ما عليهم من ديون متراكمة.

وأوضحت الشركة، أن العالمين اضطروا إلى مغادرة الموقع وإغلاقه خوفا على أرواحهم، وتوقف العمل بنقطة تشغيل وصيانة الشاطئ التي تقدم خدمات للمواطنين على مدار 24ساعة.

يذكر أن شركة الكهرباء تعاني من الاعتداءات المتكررة على مواقعها ومحطاتها، كذلك تشهد سرقات متكررة مما تسبب لها في مشاكل تشغيلية ومادية كبيرة.