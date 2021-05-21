جبريل أوحيدة: استعجال الخارج اعتماد الميزانية يثير الاستغراب

أعرب جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة، عن استغرابه من الدعوات الدولية لاعتماد الميزانية الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية.

كتب جبريل أوحيدة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “ألا يثير الاستغراب استعجال الخارج أعتماد الميزانية التي لم ولن تؤثر سلبا ولا إيجابا في حياة المواطن كما 340 مليار سبقتها اعتمدت بترتيبات خارجية ضاعت هبائا منثورا”.

وفي وقت سابق، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي، كافة الأعضاء إلى عقد جلسة رسمية يوم الإثنين القادم بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق وذلك لمناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م و بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وذلك في بيان، أمس الأول الأربعاء.