وزير شؤون الهجرة يزور غات.. ويقف على جاهزية معبر إيسين مع الجزائر

وصل وزير الدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية، أجديد معتوق، الخميس، إلى مدينة غات، في زيارة عمل له، ضمن الجولة التي يقوم بها، هذه الأيام، على المدن القريبة المتاخمة لحدود ليبيا الجنوبية مع دول “الجزائر والنيجر وتشاد والسودان”.

والتقى “معتوق”، خلال زيارته مدينة غات، مع أعيانها ومسؤوليها، وخصّص الجزء الأكبر من الزيارة لاجتماعه مع رجال الأمن والجيش القائمين على حراسة الحدود وتأمينها، ومكافحة الهجرة غير القانونية والتهريب.

وزار الوزير، بعد الاجتماع، معبر إيسين الحدودي مع الجزائر، في أقصى الجنوب الغربي لليبيا، ورافقه عميد وأعضاء المجلس البلدي غات ومسؤولو وعناصر الأجهزة والوحدات الأمنية في المنطقة، حيث اطلع، خلال جولته، على أوضاع المنفذ الذي يتمتع بأهمية كبرى من النواحي الأمنية والاقتصادية بين ليبيا والجزائر.

واستمع “معتوق”، خلال زيارته لمنفذ ايسين، إلى شكاوى عناصر الأجهزة العاملة بالمنفذ، ووعد بعرضها على الجهات المسؤولة لحلحلتها، وتقديم الدعم اللازم لهم.

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