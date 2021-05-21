مجلس الدولة: المشري لم يوجه خطاباً للدبيبة بشأن إقرار الميزانية

رد المتحدث باسم ما يسمى “مجلس الدولة”، محمد عبدالناصر، على المراسلة المتداولة التي وجهها خالد المشري إلى عبد الحميد الدبيّبة، مُفادها استعداد المجلس الاستشاري لتقديم مُقترح بشأن إقرار الميزانية العامة للدولة.

عبدالناصر، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: ”انتشرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورة لمراسلة مزعومة من خالد المشري إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيّبة، مُفادها استعداد المجلس لتقديم مُقترح بشأن إقرار الميزانية العامة للدولة.

وتابع: ”نحن ننفي حدوث هذه المراسلة، ونؤكّد أنّها مزوّرةٌ ولم تحدُث، كما أنّ الاعتماد النهائي للميزانيّة العامّة ليس من اختصاص المجلس الدولة، وهو لن يتعدّى اختصاصاته”.